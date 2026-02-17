Автоэксперт Шутылева объяснила, что теоретический экзамен для будущих водителей никак не меняется

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева прокомментировала грядущие поправки в экзамены для будущих водителей. Об этом сообщило «Авторадио» .

Специалист пояснила, что проект правительственного постановления предполагает сокращение срока назначения практического экзамена с текущих шести месяцев до двух месяцев.

«При этом теоретический экзамен никак не меняется. Сейчас срок действия экзамена по теории составляет шесть месяцев с момента его успешной сдачи», — отметила эксперт.

Таким образом, кандидаты получат возможность быстрее завершить процедуру получения водительских прав, избежав повторного прохождения теоретического экзамена.