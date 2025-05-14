Автоэксперт Шкуматов поддержал планы строже следить за здоровьем водителей

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в разговоре с RT оценил планы по усилению контроля за состоянием здоровья водителей. Оперативное выявление соответствующих проблем у автомобилистов уменьшит количество ДТП, заявил эксперт.

Речь идет о законопроекте, предусматривающем более строгий медицинский контроль и возможность лишения прав при выявлении противопоказаний.

«У инициативы очевидна потенциальная польза: своевременное выявление серьезных медицинских противопоказаний — это прямое снижение числа аварий, связанных со здоровьем водителя», — подчеркнул специалист.

Еще одним преимуществом Шкуматов назвал переход на цифровой формат обмена информацией между Минздравом и ГИБДД, что исключит коррупционные риски и упростит процедуру контроля.