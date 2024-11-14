Автоэксперт Шкуматов поддержал идею об увеличении максимальной скорости на магистралях до 150 км/ч

Депутаты Государственной думы РФ выступили с инициативой об увеличении максимально допустимой скорости на магистралях до 150 километров в час. В случае принятия нововведений они лишь подтвердят текущее положение дел на трассах, заявил координатор движения «Общество синих ведерок», автоэксперт Петр Шкуматов в эфире радио «КП».
По его словам, водители имеют возможность безопасно развить большую скорость на таких платных дорогах, как М-11, М-12, участках М-4. Однако на этих трассах не установлены камеры фиксации нарушений, поэтому автомобилисты чаще всего не придерживаются разрешенных 130 километров в час.
Кроме того, российские автомобильные магистрали строятся по нормативам, схожим с автобанами в Германии, добавил Шкуматов.
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