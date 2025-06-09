Автоэксперт Шкуматов оценил работу дорожных камер как удовлетворительную

Утверждения о моральном и технологическом устаревании камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД в России не соответствуют действительности, заявил в эфире ИА НСН Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта «Защита прав автомобилистов».

Ранее Национальный автомобильный союз направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором говорилось, что треть существующих камер наблюдения на российских дорогах принадлежит к старым и неэффективным моделям. Однако, по словам Шкуматова, доводы НАС некорректны.

«Сейчас в России используются камеры, которые фиксируют нарушения на основании видеоаналитики, то есть камера обозревает определенный участок дороги и фиксирует нарушения только на нем», — отметил специалист.

Он также напомнил, что информация о технических характеристиках и сроках эксплуатации камер никогда не публиковалась, эти данные имеются только у МВД. Эксперт оценил работу дорожных устройств как удовлетворительную.