Автоэксперт Шкуматов оценил новые правила освидетельствования водителей

С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения правил проверки водителей на алкогольное и наркотическое опьянение. Нововведения прокомментировал автоэксперт, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов в интервью RT .

По словам специалиста, новые правила более формализованы, чем предыдущие, и ликвидируют существовавшие пробелы в законодательстве. Так, теперь для процедуры необходимо письменное согласие водителя.

Ранее согласие было устным или подразумевалось автоматически при согласии поехать к врачу. Это нововведение устраняет споры о привлечении к ответственности за отказ от медосвидетельствования.

Отказ от подписи будет приравнен к отказу от освидетельствования со всеми последствиями — штрафом и лишением прав. Кроме того, как сказал Шкуматов, интервал между повторными выдохами при проверке алкотестером увеличится с 20 до 25 минут.

Также установлен строгий лимит на сдачу анализа мочи — один час. Если водитель не успеет, ему придется сдавать кровь. Помимо этого, расширили перечень проверяемых веществ — теперь в анализах будут искать мефедрон.