Автоэксперт Шапарин: вызывать такси через соцсети может быть опасно

Пассажиры и водители стали договариваться об услугах перевозки в социальных сетях. Свое мнение по этому поводу высказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с « Абзацем ».

По словам эксперта, подобные поездки являются небезопасными, так как они не находятся в правовом поле. В данном случае клиент не может рассчитывать, например, на страховку.

«Люди, которые хотят таким образом сэкономить, могут внезапно очутиться в лесу», — отметил специалист.

Пассажир, добавил Шапарин, должен понимать, кто именно его везет и есть ли у водители необходимые документы.