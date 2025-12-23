Автоэксперт Шапарин предупредил, что качественная незамерзайка не кристаллизуется

Отличить качественную стеклоомывающую жидкость от подделки можно с помощью заморозки: хороший продукт не кристаллизуется. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с « Москвой 24 ».

По словам эксперта, в России законно продается незамерзающая жидкость на основе изопропилового спирта, но у нее есть существенный недостаток — резкий и стойкий запах, который может вызывать головную боль.

Шапарин подчеркнул, что метиловый спирт (метанол), который применяют в Европе, в России запрещен для использования в незамерзайках из-за токсичности. Хотя его оборот регулируется законом, на рынке все равно встречаются нелегальные жидкости на его основе из-за недостаточного контроля со стороны надзорных органов.