Автоэксперт Шапарин посоветовал продувать все замки и полости после мойки машины зимой

Зимняя погода усложняет мойку автомобиля. О нюансах этого процесса рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью радио Sputnik .

Специалист отметил, что перед мойкой все дверные петли и замки машины нужно хорошо очистить и смазать силиконовой смазкой. Для этого важно выбирать качественное средство, специализирующееся на защите этих комплектующих.

После того, как автомобиль будет вымыт, все полости, швы и замочные личинки рекомендуется продуть. Это процедура стоит недорого, но значительно снижает вероятность замерзания авто, подчеркнул Шапарин.