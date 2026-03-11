Автоэксперт Шапарин отметил недостатки идеи с штрафами за парковку по доходам
В Общественной палате выступили с инициативой рассчитывать штрафы за неоплаченную парковку с учетом доходов водителей. В беседе с «Авторадио» идею прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
Специалист указал на недостатки соответствующего предложения, отметив оторванность авторов от реальной жизни.
«Зачастую люди, которые ездят на Bentley, Rolls-Royce, являются безработными с доходами ниже прожиточного минимума», — напомнил эксперт.
В заключение Шапарин назвал инициативу «дурной» и указал на отсутствие смысла в такой мере.