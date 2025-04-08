Автоэксперт Шапарин: дилеры не прекратят навязывать услуги

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как на дилеров повлияет закон, запрещающий навязывать дополнительные услуги. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, дилеры предлагают автомобили с различными дополнительными услугами и оборудованием, формально оставляя выбор за покупателем. Если клиент отказывается, ему предлагают другой вариант автомобиля, но такой заказ придется ждать, объяснил специалист.

«Навязывать они не прекратят, потому что это их основной заработок. Надо понимать, они продают не машины, а в первую очередь финансовые услуги: кредитные и страховые», — заявил Шапарин.

Он отметил, что юристы дилеров обладают высоким мастерством составления договоров купли-продажи, обеспечивая защиту интересов продавцов, сводя к минимуму их возможные обязательства перед клиентами.