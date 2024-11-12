Автоэксперт Севастьянов: российские автосалоны начали снижать цены на новые машины
Стабильное снижение стоимости новых автомобилей наблюдается в автосалонах по всей России. Первыми подешевели китайские марки машин. Об этом рассказал автоэксперт, руководитель профессиональной гоночной команды Андрей Севастьянов сайту «Мир 24».
Он отметил, что на одну из моделей цена снизилась сразу же на 400 тысяч рублей.
«Буквально через сутки после выборов очередного президента США мне позвонили представители одной из китайских компаний и сразу сообщили, что снизили цену с 2,5 миллиона до 2,1 миллиона рублей», — поделился специалист.
По словам Севастьянова, автодилеры прекрасно понимают, что при снятии санкций российский рынок заполнится производителями из Европы. Это будет стимулировать конкуренцию, из-за которой в выигрыше окажется конечный покупатель.