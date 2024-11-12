Автоэксперт Севастьянов: российские автосалоны начали снижать цены на новые машины

Стабильное снижение стоимости новых автомобилей наблюдается в автосалонах по всей России. Первыми подешевели китайские марки машин. Об этом рассказал автоэксперт, руководитель профессиональной гоночной команды Андрей Севастьянов сайту «Мир 24» .

Он отметил, что на одну из моделей цена снизилась сразу же на 400 тысяч рублей.

«Буквально через сутки после выборов очередного президента США мне позвонили представители одной из китайских компаний и сразу сообщили, что снизили цену с 2,5 миллиона до 2,1 миллиона рублей», — поделился специалист.

По словам Севастьянова, автодилеры прекрасно понимают, что при снятии санкций российский рынок заполнится производителями из Европы. Это будет стимулировать конкуренцию, из-за которой в выигрыше окажется конечный покупатель.