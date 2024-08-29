Автоэксперт Сажин заявил, что самокаты нужно запретить раз и навсегда

Автоэксперт Владимир Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что электросамокаты нужно запретить в российских городах раз и навсегда. По его словам, только таким образом можно решить проблему с нарушением самокатчиками ПДД.

Несмотря на то, что от кикшеринговых компаний работают инспекторы, которые устраивают рейды, проблема с брошенным транспортом и с угрозой для пешеходов остается актуальной.

«Создавать самокатную полицию точно не нужно. Бороться с этим бесполезно, самокаты нужно раз и навсегда запретить, тогда все вопросы отпадут», — сказал он.

Сажин также считает, что устанавливать камеры видеонаблюдения не будет целесообразным решением, поскольку доходы, поступающие в бюджет от кикшеринговых компаний, не окупят расходы на их установку.