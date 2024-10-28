Автоэксперт Сажин: увеличение утильсбора стало причиной рекордного числа просроченных автокредитов

На сегодняшний день просроченные платежи по автомобильным кредитам имеют 31,4 тысячи россиян. Этот показатель побил рекорды ноября 2022 года. С чем связана такая ситуация объяснил автоэксперт Владимир Сажин в разговоре с «Ридусом» .

По его словам, рост просрочек обусловлен увеличением утилизационного сбора. Когда стало известно, что его повысят, многие люди решили купить машины до их подорожания, однако не у всех есть возможность расплатиться наличными средствами.

«Народ, не имея денег на покупку машины, берет кредит и потом старается как-то с ним расплатиться. Наши соотечественники часто предпочитают действовать по принципу: главное ввязаться в бой, а там видно будет», — считает Сажин.

Социалист также подчеркнул, что вклад в закредитованность граждан вносят и автосалоны. Им выгоднее реализовать свои предложения в кредит, поэтому покупка машины за наличный расчет становится значительно дороже.