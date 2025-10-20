Автоэксперт Сажин сообщил, что законопроект о запрещенном списке лекарств пойдет на пользу водителям

В России разрабатывают список лекарств, употребление которых будет запрещено водителям. Это сообщил автоэксперт Владимир Сажин в беседе с «Ридусом» .

Председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что депутаты приняли в первом чтении законопроект, вводящий ответственность за управление автомобилем под воздействием препаратов, ухудшающих внимание и скорость реакции. За нарушение предусмотрено наказание — штраф 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет.

Автоэксперт Владимир Сажин считает, что законопроект может облегчить жизнь водителям: «Законопроект подразумевает не только штрафы, но и информирование потребителей — на пачках с лекарствами большими буквами, как на пачках сигарет, будет написано предупреждение „Запрещено управлять транспортным средством“».

Сажин отметил, что без предупреждения на упаковке законопроект не будет работать, так как пациенты не получают нужную информацию от врачей или в аптеках.