Автоэксперт Сажин раскритиковал идею самостоятельной подготовки к сдаче на права

Автоэксперт Владимир Сажин высказал свое мнение о предложении Национального автомобильного союза России вернуть возможность самостоятельной подготовки к сдаче экзаменов на водительские права. В интервью «Ридусу» он подчеркнул негативные аспекты такого решения.

Премьер-министру России Михаилу Мишустину поступило предложение от НАС о разрешении самостоятельной подготовки к теоретическим экзаменам и вождению вне автошкол. Автообщественники считают, что это необходимо из-за слабой подготовки преподавателей автошкол.

Однако Сажин напомнил о причинах отказа от самоподготовки в прошлом: низкое качество подготовки плюс коррупционная составляющая.

«Многие автошколы делали псевдоэкстернации — торговали документами, а потом люди по каким-то схемам сдавали экзамены. Экстернацию ни в коем случае нельзя вводить, потому что качеству обучения она наверняка повредит», — подчеркнул Сажин.