Автоэксперт Сажин раскритиковал идею о создании рейтинга автошкол по ДТП

Автоэксперт Владимир Сажин поделился своим мнением относительно предложения российского правительства создать рейтинг автошкол на основе количества дорожно-транспортных происшествий с участием их выпускников. Об этом сообщил « Ридус ».

Специалист выразил сомнение в целесообразности данной инициативы, указав, что подобные рейтинги уже существуют и публикуются на сайте ГИБДД. Однако отсутствие анализа такой информации делает ее бесполезной и не способствует улучшению дорожной обстановки, считает Сажин.

Кроме того, он отметил, что система оценки безопасности вождения выпускников автошкол может быть искажена из-за различий в количестве обучающихся. Для решения проблемы эксперт предложил унифицировать цены на обучение в соответствующих учреждениях и усилить контроль над образовательным процессом.