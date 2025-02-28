Автоэксперт Сажин раскритиковал идею о создании рейтинга автошкол по ДТП

Автоэксперт Владимир Сажин поделился своим мнением относительно предложения российского правительства создать рейтинг автошкол на основе количества дорожно-транспортных происшествий с участием их выпускников. Об этом сообщил «Ридус».
Специалист выразил сомнение в целесообразности данной инициативы, указав, что подобные рейтинги уже существуют и публикуются на сайте ГИБДД. Однако отсутствие анализа такой информации делает ее бесполезной и не способствует улучшению дорожной обстановки, считает Сажин.
Кроме того, он отметил, что система оценки безопасности вождения выпускников автошкол может быть искажена из-за различий в количестве обучающихся. Для решения проблемы эксперт предложил унифицировать цены на обучение в соответствующих учреждениях и усилить контроль над образовательным процессом.
Мошенники начали разводить россиян от имени мировых брендов
Выставку «Сквозь лабиринты времени» открыли в музее в Серпухове
Первый курс аппаратного программирования на российском микроконтроллере запустили в Москве
Школьники из Воскресенска побывали на спектакле театра в Коломне
Встреча администрации Воскресенска с жителями прошла в поселке Цюрупы
Студентка из Воскресенска вошла в тройку лучших программистов Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте