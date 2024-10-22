Автоэксперт Сажин посоветовал тщательно проверять состояние каршерингового автомобиля перед поездкой

Использование каршеринга может привести к неприятностям в виде необоснованных штрафов. О том, как избежать проблем с арендованной машиной, рассказал автоэксперт Владимир Сажин в интервью «Общественной службе новостей» .

Он посоветовал перед поездкой тщательно проверять автомобиль на наличие мелких повреждений или царапин. Чтобы обезопасить себя, необходимо убедиться и в том, что транспортное средство технически исправно.

Сегодня каршеринговые компании зарабатывают большей частью именно на штрафах водителей. Не всегда эти санкции говорят о вине автомобилиста, но многие предпочитают заплатить, не тратя время на судебные разбирательства, отметил специалист.