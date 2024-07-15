Автоэксперт Ракитин: чтобы не попасть в повторное ДТП, нужно как можно скорее покинуть транспортное средство

Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto.ru Максим Ракитин в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал как быть, если вы попали в ДТП на скоростной трассе.

По словам эксперта, на скоростных трассах часто случаются так называемые повторные аварии, когда в остановившихся участников врезаются другие машины. Чтобы обезопасить себя, в первую очередь нужно как можно скорее покинуть транспортное средство. Следующее действие — это выставление знака аварийной остановки.

«Самое главное, что нужно сделать в темное время суток — обязательно надеть светоотражающие жилеты, они должны быть в автомобиле по количеству сидящих», — добавил Ракитин.

В заключение автоэксперт призвал не находиться долгое время вблизи транспортного средства, а отойти на обочину либо на полосу безопасности посередине трассы.

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