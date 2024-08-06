Автоэксперт Попов: водителям шумных машин и мотоциклов может грозить до 15 суток ареста

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, какое наказание грозит водителям слишком шумных машин и мотоциклов. На начальном этапе нарушители получают небольшой штраф, отметил специалист в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Речь идет о денежном взыскании в размере 500 рублей. Однако при этом владельцу техники дают 10 дней на устранение изъянов. Попов добавил, что несоблюдение требований способно привести к более жестким санкциям.

«И там уже можно посидеть 15 суток, подумать, стоит ли измененный глушитель таких расходов и нервов», — подчеркнул автоэксперт.

Он также напомнил о существовании прибора, которым сотрудники ГИБДД пользуются при проверке уровня громкости выхлопной системы.

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