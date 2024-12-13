Автоэксперт Попов сообщил о повышении стоимости новых машин на 3-5%

Ажиотаж на фоне прогнозов о повышении стоимость новых машин в 2025 году привел к тому, что цены в автосалонах уже сейчас выросли на 3-5%. Об этом сообщил автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с сайтом «Ридус» .

Он также отметил, что ранее появилась информация об остатке у дилеров автомобилей 2023 года выпуска. За счет этих факторов в салонах столпились покупатели, чтобы приобрести транспортные средства по старым ценам.

Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке подержанных автомобилей. Все чаще люди отдают предпочтение продаже авто, вместо того, чтобы обменять его по программе трейд-ин, добавил Попов.