Автоэксперт Попов сообщил о повышении стоимости новых машин на 3-5%

Ажиотаж на фоне прогнозов о повышении стоимость новых машин в 2025 году привел к тому, что цены в автосалонах уже сейчас выросли на 3-5%. Об этом сообщил автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с сайтом «Ридус».
Он также отметил, что ранее появилась информация об остатке у дилеров автомобилей 2023 года выпуска. За счет этих факторов в салонах столпились покупатели, чтобы приобрести транспортные средства по старым ценам.
Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке подержанных автомобилей. Все чаще люди отдают предпочтение продаже авто, вместо того, чтобы обменять его по программе трейд-ин, добавил Попов.
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