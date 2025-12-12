Автоэксперт Попов призвал при движении на льду снижать скорость без педали тормоза

Автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с RT дал рекомендации по управлению автомобилем в условиях гололедицы. Он подчеркнул, что при выезде на лед важно значительно снизить скорость, избегая использования педали тормоза.

«Автомобиль на льду, особенно без шипов, будет пытаться либо вихлять, либо его может начать сносить в сторону. То есть машина будет с частичной потерей управляемости», — привел слова специалиста «ФедералПресс».

Эксперт рекомендовал снижать скорость до приемлемых значений, не прибегая при этом к торможению.

Ранее синоптик Александр Шувалов предупредил о неизбежной гололедице в Москве вечером в пятницу, 12 декабря.