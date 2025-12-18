Автоэксперт Попов посоветовал хранить неиспользуемую зимой машину на улице под чехлом

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал RT , как правильно хранить автомобиль зимой, чтобы избежать повреждений. По словам специалиста, хранение автомобиля в гараже зимой может быть рискованным из-за высокой влажности.

«Все пустоты автомобиля будут сборниками влаги», — пояснил он.

Попов рекомендовал оставлять машину на улице под чехлом. Особое внимание следует уделить аккумулятору. Если не будет происходить циклов заряд-разряд, аккумулятор потеряет свою эффективность. Эксперт предложил либо регулярно подзаряжать аккумулятор, либо занести его домой и раз в месяц подзаряжать и разряжать на малых токах.

Также от долгого хранения на морозе могут пострадать резинотехнические изделия, утрачивая свою эластичность. Для профилактики Попов посоветовал использовать обработку силиконом.

Чтобы поддерживать автомобиль в хорошем состоянии, эксперт рекомендовал совершать небольшие поездки раз в две—три недели.