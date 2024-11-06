Автоэксперт Попов: оповещение водителей красным сигналом нарушает ГОСТ

Автоэксперт Дмитрий Попов в разговоре с телеканалом «Звезда» прокомментировал инициативу депутатов Госдумы, которые предложили мгновенно оповещать водителей о превышении скорости при помощи красного сигнала. По его словам, такое оповещение нарушает ГОСТ.

Он пояснил, что в полосе отвода дороги запрещается размещать объекты, похожие на дорожные знаки и светофоры.

«Идея не может быть реализована в силу того, что она нарушает ГОСТ», — сказал Попов.

Собеседник узрел в инициативе некий «педагогический смысл». По его словам, альтернативой данному предложению могут стать СМС-уведомления, если регистрационный знак автомобиля привязан к номеру мобильного телефона.