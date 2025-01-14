Автоэксперт Попов назвал занос машины одной из главных опасностей в гололедицу

Занос машины, боковой снос передней оси и блокировка колес — главные опасности для автомобилистов в условиях гололедицы. Об этом рассказал автоэксперт Дмитрий Попов в интервью радио Sputnik.
Специалист объяснил, что для преодоления заноса на переднем приводе нужно увеличить обороты двигателя и направить колеса в сторону движения, на заднем — отпустить газ для стабилизации. Боковой снос предотвращается снижением скорости и корректировкой угла руля.
Блокировка колес решается антиблокировочной системой, которая есть практически во всех современных моделях, однако водителю важно сохранять контроль над машиной, отметил Попов.
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