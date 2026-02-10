Автоэксперт Попов назвал логичной идею с новыми правилами сдачи экзамена на водительские права

Уменьшение максимального срока ожидания практического экзамена после успешно пройденной теории наиболее благоприятно отразится на тех кандидатах, которые решили забрать документы из автошколы и сдавать экзамен собственными силами. Об этом сообщил автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

Специалист назвал соответствующую инициативу логичной и давно назревшей, отметив «чудовищность» ситуации по отношению к «самоходчикам».

«Человек сдал теорию, а вождение ему экзамен назначают через пять месяцев и три недели. И в результате если он вождение не сдает, то дальше у него каждая следующая попытка сопровождается пересдачей теории», — объяснил специалист.

По словам Попова, сокращение срока до двух месяцев даст возможность лучше подготовиться и не пересдавать теорию каждый раз при неудаче.