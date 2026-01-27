Автоэксперт Попов напомнил водителям о необходимости иметь при себе пластины противоскольжения

В зимний период важно помнить о необходимости иметь при себе пластины противоскольжения. Об этом сообщил автомобильный эксперт Дмитрий Попов в интервью RT .

По его словам, буксование в снегу, в целом, не несет серьезной угрозы для автомобиля, особенно если водитель умело обращается с педалью сцепления на механической коробке передач (МКПП).

«Если у человека механическая коробка передач и он правильно работает педалью сцепления, особенно ничем это не чревато», — подчеркнул эксперт.

Наиболее уязвим при буксовании вариатор, продолжил Попов. Он объяснил, что металлические конусы и ремень в вариаторе могут негативно реагировать на пробуксовку, требуя от водителя определенных навыков управления.

Что касается автомобилей с автоматической коробкой передач, то здесь серьезных проблем не возникает, разве что может наблюдаться незначительное колебание давления масла в коробке передач.

«Но вообще по таким зимам надо вспомнить практику возить с собой пластины противоскольжения», — заключил собеседник.