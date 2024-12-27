Автоэксперт Пономарев: регулярная диагностика машины поможет избежать серьезной поломки зимой

Чтобы избежать проблем с машиной в сильные морозы, следует заранее подготовиться к этому сезону. О важных шагах для успешной эксплуатации транспортных средств зимой рассказал технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев в беседе с «Известиями».
Самая распространенная проблема в холода — невозможность завести автомобиль из-за разрядившегося аккумулятора. Для предотвращения этой ситуации специалист порекомендовал либо совершать более длинные поездки, либо обслуживать и заменять батарею вовремя.
Еще одна важная мера — посещение автосервиса для проведения диагностики и обслуживания. В сильный мороз небольшие дефекты, такие как трещины на сайлент-блоках или слабые подтекания технических жидкостей, могут превратиться в серьезные неисправности. Регулярная проверка состояния автомобиля позволит выявить и устранить возможные проблемы до наступления критической ситуации, подчеркнул Пономарев.
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