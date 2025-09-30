Автоэксперт Павлов рассказал, что ставить зимние шины нужно при среднесуточной температуре ниже +5 градусов

По словам эксперта, в Центральной России зимние шины стоит устанавливать во второй половине октября — начале ноября. Главный показатель — среднесуточная температура воздуха, которая держится на уровне +5…+7 градусов и ниже. На этом фоне летняя резина теряет эластичность и заметно хуже тормозит. Также специалист отметил, что по закону к 1 декабря автомобиль должен быть «переобут», иначе можно получить штраф в 500 рублей.

Павлов перечислил три способа поменять шины: самостоятельно, с помощью стационарного шиномонтажа и мобильного сервиса. Самостоятельная смена подходит для тех, кто умеет работать с домкратом и ключом, но не позволяет провести балансировку. Стационарный шиномонтаж — самый распространенный вариант, однако в сезон там могут быть очереди. Мобильные сервисы предлагают удобство, особенно когда на улице уже снег, но их услуги обычно стоят дороже.

Стоимость смены шин варьируется в зависимости от размера колес и региона. Примерные цены: перекидка готовых колес на дисках — до двух тысяч рублей, полный шиномонтаж с демонтажем и балансировкой — в среднем 2–3,5 тысячи рублей для легковых машин и четыре–семь тысяч рублей — для кроссоверов и внедорожников.