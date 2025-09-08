Автоэксперт Никулин отметил, что наиболее рациональный возраст для замены автомобиля — около 10 лет

В России средний возраст легковых автомобилей превысил 15 лет, и на дорогах становится все больше старых машин. Директор отдела материально-технического обеспечения Forsage Lubricants Руслан Никулин в беседе с «Известиями» рассказал, когда лучше менять автомобиль.

По словам эксперта, многие водители продолжают ездить на старых машинах, несмотря на высокие расходы на топливо, ремонт и обслуживание. Он отметил, что с возрастом автомобиль теряет в цене, и в какой-то момент расходы начинают перевешивать выгоду.

«На первый взгляд кажется: чем дольше эксплуатируешь машину, тем дешевле обходится владение. Но в реальности все не так просто», — сказал Никулин.

Эксперт подчеркнул, что наиболее рациональный возраст для замены автомобиля — около 10 лет. Более новые машины слишком дороги из-за потери стоимости, а более старые требуют все больше вложений в ремонт.