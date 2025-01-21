Автоэксперт Моржаретто указал на плюсы обучения вождению зимой

Автоэксперт Игорь Моржаретто заявил, что не стоит избегать начала обучения вождению и сдачи экзаменов на права в зимний период. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По мнению специалиста, в такое время года новичок сразу адаптируется к сложным дорожным условиям, таким как наледь, снег и заносы. Получение прав должно происходить тогда, когда это действительно необходимо будущему водителю, а время года здесь не играет ключевой роли, добавил Моржаретто.

«Сейчас сдавать на права — это не быстро, в течение четырех месяцев. Сдавать сложно, поэтому запас по времени нужен», — заявил эксперт.

Он также добавил, что далеко не всем удается сдать экзамены с первой попытки.