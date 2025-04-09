Автоэксперт Моржаретто: рост продаж машин в апреле не говорит об оживлении рынка

Рост продаж новых автомобилей в первую неделю апреля не говорит о восстановлении рынка, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто в эфире радиостанции Sputnik .

Он подчеркнул, что судить по такому короткому периоду достаточно сложно.

«Можно экстраполировать и сказать, что показатели апреля лучше, чем в марте, но это будет не принципиально, поскольку мы получим рост в районе 5%, что погоду на рынке не сделает», — пояснил специалист.

По его мнению, ситуация с реализацией машин изменится к лучшему не раньше второго полугодия. Важное условие при этом — «подвижки ключевой ставки Центробанки». До того момента Моржаретто спрогнозировал период ожидания с высокими ценами и низкими продажами.