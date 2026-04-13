Автоэксперт Моржаретто рекомендовал начинающим водителям выбирать новые машины

Выбор первого автомобиля — ответственное и непростое дело. Важно учесть множество факторов, чтобы сделать правильный выбор. Автоэксперт Игорь Моржаретто в разговоре с KP.RU посоветовал начинающим водителям выбирать новый автомобиль.

«Чем свежее машина — тем реже ломается», — отметил он.

Также преимуществом новой машины является наличие гарантии. Покупка подержанного автомобиля может обернуться непредвиденными расходами на ремонт.

Кроссоверы занимают большую долю рынка, но не всегда являются лучшим выбором. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков добавил, что кроссоверы могут уступать легковым автомобилям по некоторым потребительским качествам, таким как управляемость и пространство в салоне.

Если бюджет позволяет, лучше выбрать автомобиль с автоматической коробкой передач. Существует три типа: классический (гидротрансформатор), вариатор и робот. «Робот» — самая прогрессивная технология, которая обеспечивает мгновенное переключение передач и экономию топлива.

Полный привод может быть полезен в сложных погодных условиях, но не стоит переплачивать за него, если вы не планируете часто ездить по бездорожью. Игорь Моржаретто подчеркнул, что постоянный полный привод — редкость и роскошь, а на большинстве кроссоверов предлагается лишь небольшая «обманка».