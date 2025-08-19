Автоэксперт Моржаретто призвал тщательно спланировать решение о платном въезде в центр Петербурга

Идея взимания платы за въезд автомобилей в центр Санкт-Петербурга рассматривается как способ разгрузить городские дороги. Однако автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ИА НСН подчеркнул, что такой шаг требует тщательного планирования и должен учитывать меры социальной поддержки и льготы.

«Здесь надо предусмотреть возможности льгот или избавления от платы для местных жителей, ввести дифференцированную оплату для самых разных категорий, чтобы в час-пик была одна сумма, для туристов на весь день — другая», — сообщил собеседник.

Ранее председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский предложил рассмотреть введение платы за въезд в центр города в течение следующих пяти лет. Он считает, что реализовать эту идею будет несложно, поскольку Санкт-Петербург по своей структуре напоминает Стокгольм, где подобные ограничения уже действуют.