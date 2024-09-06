Автоэксперт Матвеев: автотуризм больше всего развит на юге России

В России с каждым годом растет популярность автотуризма. Наиболее он развит на юге страны, рассказал директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев сайту Inkazan.

По словам эксперта, именно в этих регионах много природных достопримечательностей, небольшие расстояния между населенными пунктами и достаточно АЗС.

Матвеев отметил, что хорошие дороги — главный залог развития автотуризма. Он также напомнил про планирующееся продление трассы М-12 по маршруту от Санкт-Петербурга до Владивостока, что станет пилотным проектом по развитию автотуризма в России.