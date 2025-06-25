Автоэксперт Матягин призвал контролировать всех участников рынка грузоперевозок

Запрет агрегаторам принимать анонимные заказы не решит проблему контрабанды и перевозки опасных грузов через Россию. Об этом заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Груз Авто Транс» Владимир Матягин в беседе с ИА НСН .

Эксперт предложил усилить контроль со стороны надзорных органов, не возлагая всю ответственность на водителей.

«В любом случае будут и те, кто попытается нелегально все перевозить. Чтобы это исключить, надо не только агрегаторам что-то запретить, а все-таки взять под контроль перевозки основных видов крупногабаритных грузов», — отметил специалист.

По его словам, следует ввести обязательный электронный документооборот, обеспечивающий передачу данных в налоговую инспекцию, ФСБ, ГИБДД и другие органы. Безопасность в транспортной отрасли сегодня вызывает серьезные опасения, добавил Матягин.