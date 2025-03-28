Автоэксперт Лигачев: у любителей спортивной езды востребованы машины с МКПП

Таким образом он прокомментировал возобновление выпуска машин Opel Astra c МКПП.

«Понятно, что люди, которые в основном ездят по городу, предпочитают автоматическую коробку передач. Так меньше устаешь, если приходится долго стоять в пробках», — отметил специалист.

По его словам, авто на механике пользуются популярностью у любителей спортивной езды. Механическая коробка передач позволяет эффектно стартовать с места, пояснил Лигачев. Однако он предупредил, что такой стиль вождения повышает риск быстрого выхода из строя диска сцепления.