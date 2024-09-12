Автоэксперт Лавров призвал не оставлять в салоне автомобиля лекарства и гаджеты
Автоэксперт Артем Лавров в беседе с«АБН24» призвал не оставлять в салоне автомобиля лекарственные препараты, телефоны и другие гаджеты.
Как пояснил специалист, лекарства должны храниться при определенной температуре, которая не может поддерживаться в авто. Что касается гаджетов, их просто могут похитить, разбив стекло.
В машине также не рекомендуется оставлять аэрозольные баллончики, дезодоранты и очки. Все эти вещи могут стать причиной пожара или повреждения автомобиля, добавил Лавров.
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