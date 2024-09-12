Автоэксперт Лавров призвал не оставлять в салоне автомобиля лекарства и гаджеты

Автоэксперт Артем Лавров в беседе с «АБН24» призвал не оставлять в салоне автомобиля лекарственные препараты, телефоны и другие гаджеты.

Как пояснил специалист, лекарства должны храниться при определенной температуре, которая не может поддерживаться в авто. Что касается гаджетов, их просто могут похитить, разбив стекло.

В машине также не рекомендуется оставлять аэрозольные баллончики, дезодоранты и очки. Все эти вещи могут стать причиной пожара или повреждения автомобиля, добавил Лавров.