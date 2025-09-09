Автоэксперт Ладушкин призвал электросамокатчиков обязательно спешиваться на пешеходном переходе

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT указал на ключевое правило безопасности для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

«Важнейшее правило безопасности для велосипедистов, самокатчиков, владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) — спешиться на пешеходном переходе. К сожалению, это правило часто игнорируется», — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что многие пользователи СИМ не снижают скорость при выезде на нерегулируемый пешеходный переход, рассчитывая на реакцию водителей автомобилей.

«Опасность здесь составляет не штраф. Он всего 800 рублей. Опасность представляет автомобиль, часто не имеющий даже технической возможности остановиться и предотвратить ДТП с самокатом», — предупредил Ладушкин.