Автоэксперт Ладушкин предупредил, что мойка машины в жару может привести к трещинам на лаке

По его словам, из-за разницы температур нагретого на солнце кузова и холодной воды на лаке могут появиться трещины. Это приведет к необходимости перекраски автомобиля.

Ладушкин отметил, что в жару тормозные диски нагреваются сильнее, даже при обычном торможении. Резкие перепады температур для них очень вредны. Эксперт не рекомендует въезжать в лужи сразу после интенсивных торможений, а полную мойку кузова в жару лучше и вовсе избегать.

Автоэксперт также напомнил о рисках для стекол. Если стекло целое, мойка в жару ему не повредит. Но если есть трещины или сколы, перепад температур может привести к их распространению или образованию новых дефектов. В конечном итоге это потребует замены стекла, подытожил Ладушкин.