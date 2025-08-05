Автоэксперт Ладушкин посоветовал не выезжать на машине в ливень

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин в беседе с RT предупредил, что неправильные действия водителя во время сильного дождя и подтопления могут привести к серьезным финансовым затратам на ремонт.

Специалист рекомендовал парковать машину на возвышенностях и верхних уровнях надземных парковок при получении прогнозов о ливнях и возможном подтоплении. Ладушкин также посоветовал избегать поездок на автомобиле во время ливня, чтобы не оказаться в низине, где вода будет продолжать прибывать.

«Водителю не нужно лезть в глубокие лужи. Это самая частая ошибка. Людям кажется, что дорога ровная, лужа неглубокая, потихоньку можно проехать», — отметил эксперт.

По его словам, результатом таких действий может стать гидроудар транспортного средства.