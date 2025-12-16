Автоэксперт Ладушкин объяснил, что машину может уводить в сторону из-за нарушений в углах установки колес

Руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин рассказал RT о причинах, по которым автомобиль может уводить в сторону.

По словам специалиста, одной из самых частых причин является неправильная регулировка углов установки колес, известная как развал-схождение. Многие автомобилисты считают, что эту процедуру нужно проводить только после вмешательства в подвеску. Однако, как отмечает эксперт, углы установки колес могут сбиться из-за частой езды по плохим дорогам или бездорожью.

Кроме того, на траекторию движения влияют состояние шин, их давление, износ и коэффициент сцепления с дорогой.

Ладушкин также обратил внимание на то, что если водитель заметил наклон автомобиля на одно колесо, это может быть признаком поломки подвески, например, лопнувшей пружины.