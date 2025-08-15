Автоэксперт Крохмаль рекомендовал создать отдельную категорию в ПДД для электросамокатов

Руководитель Общественной системы обеспечения безопасности дорожного движения (ОБДД) Константин Крохмаль в беседе с сайтом mk.ru поделился своими мыслями о проблеме использования электросамокатов в российских городах.
«Нужно на законодательном уровне вводить новую категорию в правила дорожного движения. Категория Э — электросамокаты. Со всеми вытекающими последствиями. Выдавать удостоверения, обучать и выводить электросамокаты на дорогу», — призвал автоэксперт.
Специалист предупредил, что ситуация ухудшится, если власти не примут меры, подобные европейским странам, где владельцы самокатов обязаны сдавать экзамены и проходить обучение. Без решительных действий число несчастных случаев резко возрастёт уже в новом сезоне, подчеркнул Крохмаль.
