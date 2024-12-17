Автоэксперт Колодочкин: снежная шапка на крыше машины может увеличить расход топлива

Заснеженный автомобиль может нанести удар по бюджету водителей. Так, шапка из снега на крыше машины способна увеличить расход топлива до двух литров на каждые 100 километров пути. Об этом рассказал Автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с «Газетой.Ru» .

По словам специалиста, снег ухудшает аэродинамические характеристики транспортного средства. Это сравнимо с эффектом от установки груженого багажника на крышу. «Сюрприз» проявляется уже при скорости от 60 километров в час, особенно ощутимо влияние снежной крыши становится на трассе, отмечает сайт kp.ru.

Зимой опасность также представляют химикаты на дорогах. Они снижают сцепление шин с поверхностью, а также разрушают корпус автомобиля и резину. Регулярное мытье машины поможет защитить ее от коррозии и повреждений.