Автоэксперт Канаев рассказал, что сегмент машин бизнес-класса может сократиться вдвое из-за новых правил утильсбора

Новые правила расчета утильсбора, которые начали действовать в России с декабря прошлого года, могут значительно сократить спрос на автомобили бизнес-класса. Такое мнение высказал руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в интервью URA.RU .

Эксперт отметил, что премиум-сегмент может столкнуться со снижением спроса на 25–30%. При этом сегмент бизнес-класса, по его словам, может сократиться более чем на 50%.

Модели класса luxury, скорее всего, сохранят свои позиции на рынке. А автомобили бюджетного сегмента в большинстве своем попадают в категорию до 160 лошадиных сил, и производители, вероятно, будут стремиться уложиться в это ограничение, добавил Канаев.