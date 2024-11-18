Автоэксперт Канаев назвал изменения в наказании за нарушение ПДД практикой кнута и пряника

Правительство России предложило повысить штрафы за нарушение ПДД с января 2025 года. В беседе с ИА НСН директор Национального общественного центра безопасности движения, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев назвал такую политику правильной.

По его словам, такие изменения предполагают практику кнута и пряника.

«С одной стороны, увеличивается штраф, с другой стороны, срок оплаты по ним растет. То есть это все делается для того, чтобы штрафы собирались как можно в большем количестве», — высказался эксперт.

Он также добавил, что государство стремится к 100-процентной собираемости. Данные условия влияют на безопасность дорожного движения, так как ответственные водители находятся под защитой.