Автоэксперт Кадаков указал на проблемы с внедрением видеофиксации отсутствия полиса ОСАГО

Автоэксперт Максим Кадаков сообщил в беседе с сайтом телеканала « Звезда », что система камерного контроля за наличием у водителей полисов ОСАГО не начнет функционировать с 1 ноября.

Как пояснил специалист, для запуска такого контроля необходимо выполнить ряд условий.

«Нужно принять поправки в КоАП, чего пока не делали. Нужно до конца гармонизировать базы данных Российского союза автостраховщиков и ГИБДД, а также модернизировать работу системы МВД „Паутина“», — добавил эксперт.

По его словам, при сохранении текущего уровня развития структуры изменения смогут внедрить лишь осенью 2026 года. При этом Кадаков все же допустил вероятность реализации инициативы в более ранние сроки.