Автоэксперт Кадаков рекомендовал не спешить с переходом на летнюю резину

Теплая погода в начале года побудила многих автолюбителей перейти на летнюю резину. Однако неожиданный возврат холодов и гололеда стал для них неприятным сюрпризом. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в разговоре с kp.ru объяснил, почему не стоит торопиться менять зимние шины.

По мнению специалиста, зимняя резина не портится так сильно и быстро при умеренных апрельских температурах. Летняя резина лучше подойдет для жаркого лета и высокой скорости, а зимой она быстро износится.

Эксперт посоветовал не пользоваться автомобилем сразу после смены резины. Он предложил использовать общественный транспорт или услуги каршеринга и такси, чтобы сохранить автомобиль и здоровье.

Кадаков напомнил, что по закону летняя резина запрещена только в зимние месяцы — с декабря по февраль. В апреле штрафа за это еще нет, но рисковать все равно не стоит.