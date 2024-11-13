Автоэксперт Кадаков положительно оценил идею с повышением разрешенной скорости на трассах

Российские депутаты предложили разрешить водителям разгоняться до 150 километров в час на трассах. В беседе с RT идею прокомментировал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его словам, быстрые магистрали окажут положительное влияние на связанность регионов. Кроме того, мера может отразиться и на развитии экономики.

«Наши магистрали строятся по техническим требованиям, которые примерно одинаковы с требованиями, предъявляемыми к дорогам, например, в Германии. И в этом смысле по ним вполне можно ехать быстро», — высказался специалист.

В заключение Кадаков отметил, что повышение разрешенной скорости не нанесет ущерб безопасности.