Автоэксперт Кадаков объяснил идею МВД по праворульным машинам желанием снизить число ДТП
Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью RT прокомментировал инициативу МВД по пересмотру подходов к допуску праворульных автомобилей на дороги.
По словам эксперта, таким образом Министерство внутренних дел стремится снизить аварийность.
«Понятно, что правый руль — это другая обзорность, это проблема с обгоном, потому что надо высунуться сначала и посмотреть машины», — напомнил специалист.
Кадаков предложил сначала заняться тщательным контролем уже эксплуатируемых автомобилей. При этом он отметил, что радикальные меры по праворульному транспорту вряд ли будут приняты.
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