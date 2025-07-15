Автоэксперт Кадаков объяснил идею МВД по праворульным машинам желанием снизить число ДТП

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в интервью RT прокомментировал инициативу МВД по пересмотру подходов к допуску праворульных автомобилей на дороги.

По словам эксперта, таким образом Министерство внутренних дел стремится снизить аварийность.

«Понятно, что правый руль — это другая обзорность, это проблема с обгоном, потому что надо высунуться сначала и посмотреть машины», — напомнил специалист.

Кадаков предложил сначала заняться тщательным контролем уже эксплуатируемых автомобилей. При этом он отметил, что радикальные меры по праворульному транспорту вряд ли будут приняты.