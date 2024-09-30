Автоэксперт Ян Хайцеэр высказал мнение, что с «теневыми» такси должны бороться агрегаторы

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с радио «Говорит Москва» рассказал о сложности борьбы с «теневыми» такси. Он считает, что общество не будет вступать на путь борьбы с тем, что комфортнее.
«Поэтому это выбор конечного потребителя — как ему удобнее, так он и сделает», — сказал он.
С этим явлением, по словам Хайцеэра, должны бороться агрегаторы, несмотря на долгий и сложный путь.
Ранее СМИ писали, что в России выявили масштабную сеть чатов и групп для вызова такси через соцсети.
Рейс из Шарм-эль-Шейха в Екатеринбург задержали на два часа из-за угроз
Новая поликлиника откроется в Лобне в марте 2025 года
Ресурсный голод острейший. Как ударят ограничения экспорта титана по ВПК Запада
Регулярная процедура. Минстрой прокомментировал индексацию тарифов на ЖКУ
«Должны подумать: а как будут жить их дети?» Милонов — о разводах семей с детьми
Спортивный комплекс в Реутове введут в эксплуатацию в ноябре 2024 года
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте