Автоэксперт Ян Хайцеэр высказал мнение, что с «теневыми» такси должны бороться агрегаторы

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с радио «Говорит Москва» рассказал о сложности борьбы с «теневыми» такси. Он считает, что общество не будет вступать на путь борьбы с тем, что комфортнее.

«Поэтому это выбор конечного потребителя — как ему удобнее, так он и сделает», — сказал он.

С этим явлением, по словам Хайцеэра, должны бороться агрегаторы, несмотря на долгий и сложный путь.

Ранее СМИ писали, что в России выявили масштабную сеть чатов и групп для вызова такси через соцсети.